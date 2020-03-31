DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL başta olmak üzere 2020 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav tarihleri değişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bu kararların ardından sınavlara girecek binlerde aday, 2020 ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte 2020 ÖSYM sınav tarihleri...

ÖSYM'DEN 2020 YILI TAKVİMİNE GÜNCELLEME

ÖSYM resmi sitesinden 2020 yılı sınav takvimine yönelik yaptığı açıklamada;

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS),25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğinden dolayı, Başkanlığımız tarafından 2020 yılında yapılması planlanan sınavların uygulanma tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır." denildi.

2020 GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ

YKS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavının Temmuz ayına ertelendiğini duyurdu. 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacak.

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Güncellenen 2020 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS, DGS, ALES, YDS ve diğer sınav tarihleri şöyle:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 6 Eylül

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 12-13 Eylül

KPSS ÖABT 20 Eylül

EKPSS 11 Ekim

KPSS Önlisans 25 Ekim

KPSS Ortaöğretim 22 Kasım

KPSS DHBT 27 Aralık

DGS, ALES, YDS, YÖKDİL SINAV TARİHLERİ 2020

DGS 9 Ağustos

ALES/1 16 Ağustos

YDS 27 Eylül

İSG 7 Kasım

ALES/2 6 Aralık

YÖKDİL/2 13 Aralık

DİB-MBSTS 26 Aralık