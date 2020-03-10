Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler bahar mevsimi içerisinde tatil planlarını yapıyor. Peki okullar ne zaman kapanıyor? 2020 Nisan ara tatili hangi günleri kapsıyor?

2020 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 tatilin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatili 19 Haziran 2020'de başlayacak. Dolayısıyla okullar da bu tarihte kapanacak. 11 haftalık yaz tatili öğrencileri bekliyor olacak.