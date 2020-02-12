AA

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Likya'nın önde gelen liman şehri Patara'nın, geçmiş dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ulutaş, "Patara, turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Alınan karar bu potansiyelin ortaya çıkartılması açısından önemli olacaktır. İlk demokratik meclisin bulunduğu yer olan Patara'nın birçok tarihi kalıntısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yerin altındaki tarihi zenginliklerin de çıkartılmasıyla Patara eski ihtişamına kavuşacaktır." diye konuştu.

Ulutaş, Patara'daki antik limanın denizle bağlantısı sağlandığında, bunun dünyada bir ilk olacağını dile getirdi.

Patara'nın, tarihinin yanında turizm açısından da gözde bir yer olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Patara'nın hak ettiği değere kavuşması, sadece bu antik kenti değil, Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim." dedi.

Ulutaş, Patara'ya bu değeri veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

"PATARA BUNU HAK ETMİŞTİ"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise Patara'nın, Likya'nın başkenti sıfatıyla bu onuru çoktan hak etmiş bir antik kent olduğunu söyledi.

Patara'nın antik çağda çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkati çeken Ege, "Meclis binasının ayağa kaldırılmış olması, tiyatrosunun hayatta olması ve en eski deniz fenerleri ile telsiz istasyonun burada yer alması tesadüf olamaz." dedi.

Patara'da uzun yıllardır devam eden kazı çalışmaları yapıldığını, önemli bir kısmının gezilebildiğini anlatan Ege, Patara Plajı'nın da antik kente ayrı bir değer kattığını bildirdi.

Antalya'ya ve Antalya'nın tanıtımına gönül vermiş insanlar olarak "2020 Patara Yılı"nı en iyi şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarına değinen Ege, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın işaret ettiği yönde bu yılı en iyi şekilde geçirmek için biz de vakıf olarak çeşitli etkinlikler yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle hareket ederek Patara'yı ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmaya çalışacağız. Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi, Patara'nın da kültür turizmi açısından hak ettiği değere kavuşacağına inanıyorum."

TURİZM SEKTÖRÜ DE KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Patara antik kentinin, Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Patara'nın, kültür turizmine hizmet ettiğine değinen Çorabatır, bu yılın Patara yılı ilan edilmesinin, bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çorabatır, "Turizm sektörü olarak alınan kararı sevinçle karşılıyoruz. Kültürel varlıklar turizme kazandırıldığı sürece Türkiye turizmi de payını her daim artıracaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifiyle bu gerçekleşti. Son derece olumlu bir karar." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin bölgenin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Yağcı, "Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Patara, tarihi açısından son derece önemli bir değer. Böyle bir değerin tanıtılması için güzel bir adım atıldı. Turizm açısından da son derece olumlu gelişmeler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PATARA'YI ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

Erdoğan, 2020 yılını Patara yılı ilan edildiğini belirterek, "Bilindiği gibi Patara antik kenti Fethiye, Kalkan arasında bulunuyor. Tarihimizin önemli sembollerinden biridir. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını Patara Telsiz Telgraf vasıtasıyla sağlıyordu. Bu telsiz telgraf istasyonunu, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma’nın bir parçası olan Likya Birliğinin yönetim modeli ABD’nin kuruluşuna örnek olacak önemlidir. Nitekim Likya Birliğinin meclis binası, tarihi önemine binaen TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara’dadır. Bu deniz fenerini de en kısa zamanda ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar pek çok nadide güzelliği ile Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 yılı Patara yılının ülkemize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara’yı çok daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.