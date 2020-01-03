2020'nin ilk temsili 'Dans Üçgeni'

03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2020 yılının ilk temsili “Dans Üçgeni” balesi 8 ve 10 Ocak 2020 tarihlerinde saat 20.00’de, 11 Ocak tarihinde ise saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyiciler ile buluşacak.Bolero
Temsilin ilk eseri Bolero; 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice Ravel’in 1928 yılında bestelediği en son bale müziğidir. Koreograf Uğur Seyrek’in neoklasik baleden modern baleye geçişin gözlendiği etkileyici eserinin dünya prömiyeri, 1997 yılında Ankara’da gerçekleştirilmişti. Sanatçının Türkiye’de sahneye koyduğu ilk eseri olması açısından da önemli olan Bolero, Seyrek’in tüm koreografilerinde olduğu gibi hayattan kesitler alınarak, kadın-erkek ilişkileri üzerine kuruludur.Bahar
Geçtiğimiz sanat sezonu dünya prömiyeri yapan Bahar; S. Rahmaninov imzalı müziği ile neoklasik bir bale. Bu baleyi Orkan Dann İstanbul Devlet Opera ve Balesi için yaratmıştı.
"Eserin ismi, ilkbahar ya da sonbaharla güçlü bir bağlantı olduğuna dair cüretkar bir tahmin yapmaya iter insanı, ama gene de sırrını açıklamaz. İlk başta durgun görünen bir akışın, aslında içinde okyanus kadar sürprizler barındırması gibi. Bir çekiş, tutuş ve bırakış; ayrışma ve evrim: BAHAR.’’
Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olan Judith; Çetin Işıközlü’nün müziği üzerine Deniz Özaydın’ın koreografisini günümüz anlayışıyla yeniden yorumladığı modern bale olarak üçgende yerini alacak.
Eseri ilk kez, ünlü İngiliz koreograf Alfred Rodrigues "İşte bu müzik tam benim aradığım müzik!" diyerek librettosunu yazmış ve 1969 yılında dönemin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aydın Gün tarafından davet edilerek Ankara Balesi’nde sahneye koymuştur.
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