2020'nin ilk kira sertifikası 630 milyon TL oldu

AA

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre; katılım bankaları arasında 2019 yılında en fazla yurt içi TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren ve 2020 yılı için SPK'dan 12 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı alan Vakıf Katılım, yılın ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım’ın iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş aracılığı ile 16 Ocak 2020’de gerçekleştirdiği 630 milyon TL tutarında, 76 gün vadeli kira sertifikası ihracı yatırımcıdan ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2019 yılında 36 tertip kira sertifikası ihracıyla nitelikli yatırımcılardan toplamda yaklaşık 9 milyar TL'lik fon sağladıklarını ve 16 Ocak 2020 itibarıyla tedavülde yaklaşık 2,6 milyar TL'lik kira sertifikalarının bulunduğunu belirtti.

Göktaş, Vakıf Katılım'ın son 2,5 yıl içerisinde 77 tertip halinde yaklaşık 16,6 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017'de başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızla Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 70 ihraç gerçekleştirerek yaklaşık 15,7 milyar TL’lik bir rakama ulaştık. Diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL'lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Gelecek dönemde de belli başlı pek çok sektörde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle ülkemiz ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."