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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi.
400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı.
TKSB açıklamasına göre, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilen tahvilin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko yetkilendirildi. ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu dahil farklı coğrafyalardaki çok çeşitli yatırımcılardan talep alan ihraç öncesinde Londra, New York ve Boston’da yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirildi.
İhraç, yüzde 45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. İhracın maliyeti yatırımcıların talep toplama sürecindeki artan ilgisiyle, 50 bps üzerinde iyileşme ile "m/s+450" bps seviyesinde tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Türk bankacılık sektörünün 2019 yılı mart ayı itibarıyla Eurobond ihraç piyasasında yaşadığı durgunluğa işaret ederek, şunları kaydetti:
"Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan bu ihraçla, başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden yatırımcıyla görüşme ve yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. İhracın açılışıyla beraber, taleplerin çok hızlı bir şekilde ivmelenerek arttığını gözlemledik.
İhracımıza gelen 10 kat talep, uluslararası yatırımcılar nezdinde Türkiye ve TSKB’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceğine inanıyorum. Yılın ilk günlerindeki bu başarılı adımımızın bankacılık sektörümüze yeni ihraçlar için motivasyon sağlayacağını düşünüyorum."
2020 yılının bankanın 70'inci yılı olması vesilesiyle kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten İnce, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak kuruluş misyonumuzdan aldığımız sorumlulukla özel sektör yatırımlarına yönelik fonlarımızı çeşitlendirerek büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü üreten bir ekonominin ülkemizi sağlam ve sürdürülebilir yarınlara taşıyacak en önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde attığımız her adımda aldığımız başarılı sonuçları 70 yıldır biriktirdiğimiz deneyim ve uzmanlığa borçluyuz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yönündeki kredi faaliyetlerimize devam ederken yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı ve etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz"
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