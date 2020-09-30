Dünyanın en çok takip edilen drone fotoğrafçılığı yarışması olan Drone Awards 2020'nin kazananları belli oldu. Yarışmaya göre yılın en iyi drone fotoğrafını Avustralyalı fotoğrafçı Jim Picot çekti. Kalp şeklindeki somon sürüsüne giren köpek balığını drone'uyla ölümsüzleştiren Picot büyük ödülün sahibi oldu. Kazanan fotoğrafların 24 Ekim ile 29 Kasım arasında en eski İtalyan bilim müzesi olan Accademia dei Fisiocritici in Siena'da sergileneceği belirtildi. İşte 2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri'nde dereceye giren diğer kareler!