Yeezy ve Adidas ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle de 170 milyon dolar elde etti. Jenner'ın unvanı geçtiğimiz yıl, kazancını olduğundan fazla gösterdiği iddiaları nedeni ile elinden alınmıştı. Jenner'ın ablası Kim Kardashian ise 7. sırada yer aldı. İşte Forbes listesine göre en çok kazanan 10 kadın ünlü...

1- Reality show yıldızı ve girişimci 23 yaşındaki Kylie Jenner (590 milyon dolar)