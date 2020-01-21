2020'nin Doğu zamanı başladı

Doğu Demirkol, stand up gösterilerine 2019'da olduğu gibi 2020'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Demirkol, gösterisinde mizah gücüyle BKM'de kahkahaya zirve yaptırdı

2019'da Türkiye'de ve yurt dışında 100'den fazla kez sahneye çıkarak stand up gösterisinde oldukça büyük bir başarı elde eden Doğu Demirkol'a ilgi, 2020'de de aynı ölçüde devam ediyor. Demirkol, 2019'da bıraktığı yerden başladı. Doğu Demirkol, 2020'ye de hızlı bir giriş yaparak BKM'de salonu dolduran 700 kişiye kahkaha attırdı.

Doğu Demirkol, yaşadıklarını ve gözlemlerini kendine özgü mizahla sunduğu stand up gösterisinde kendisini seyretmeye gelenlere keyifli saatler yaşattı. Demirkol, BKM Mutfak Organizasyon'un düzenlediği stand up gösterilerine önümüzdeki günlerde İstanbul ve diğer şehirlerde devam edecek.

Bir yandan yeni dizisi 'Tutunamayanlar'ın çekimleri, diğer yandan stand up gösterileri için yoğun günler geçiren Doğu Demirkol, mizah gücünü 21 Şubat'ta başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Safa Sarı ile paylaştığı Bayi Toplantısı' adlı sinema filmiyle beyazperdeye de yansıtacak.

Doğu Demirkol'un Ocak Ayı Programı:

CKM (İstanbul): 28 Ocak

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi (Fethiye): 30 Ocak

Armutalan Kültür Merkezi (Marmaris): 31 Ocak