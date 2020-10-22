Japonya merkezli Nikon'un 46 yıldır düzenlediği Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nın (Nikon Small World Competition) 2020 yılı kazananları duyuruldu. Yaklaşık 100 ülkeden binlerce fotoğrafın katılımıyla gerçekleşen yarışmada canlıların mikroskobik görüntüleri adeta büyüledi... Mikroskopla büyütülerek ve renklendirilerek çekilen fotoğraf yarışmasının birincisi ABD'li bilim insanları Daniel Castranova, Dr. Brant Weinstein ve Bakary Samasa oldu. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde çalışan bilim insanları yavru zebra balığındaki kemikleri, pulları (mavi) ve lenfatik damarları yakalayarak bu yılın kazananları oldu. Türk fotoğrafçı Özgür bulur da dereceye giren fotoğrafçılar arasında yer aldı... İşte bu yılki yarışmada dereceye giren 20 kare!

1- Daniel Castranova, Dr. Brant Weinstein ve Bakary Samasa