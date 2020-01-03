Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 9-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayakta, üç branşta 7 sporcu temsil edecek.

Gençlik Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Lozan'da ülkemizi ve federasyonumuzu temsil edecek 7 sporcumuza ve antrenörlerine başarılar diliyorum. En iyi sonuçları alarak ülkemize döneceklerine yürekten inanıyorum". değerlendirmesinde bulundu.

Kış Olimpiyatları'nda kayakta Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

1. Mina Baştan / Alp disiplini

2. Derin Berkin / Alp disiplini

3. Mine Kılıç / Biatlon

4. Barış Oduncu / Biatlon

5. Fatma Yavuz / Kayaklı koşu

6. Özlem Ceren Dursun / Kayaklı koşu

7. Mehmet Türün / Kayaklı koşu