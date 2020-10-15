2020 KYK burs başvurusu! Eğitim hayatını sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan binlerce üniversite öğrencisi dört gözle KYK'nın yapacağı duyuruyu bekliyor. Her yıl başvurular Ekim ayında alınıyor, Aralık ayında sonuçlar belli oluyor ve yeni yılda burs ve kredi ödemeleri başlıyor.

2020 KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK kredi ve burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Ekim ayı içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.



YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin Ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.