KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek. Adayların sınava girmeden önce sınav yerini öğrenmesi ve ziyaret etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle KPSS sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'den KPSS ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."