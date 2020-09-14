2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 12-13 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanamayacağı vurgulandı.