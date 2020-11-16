ÖSYM, 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları için son günün bugün olduğunu duyurdu. ÖSYM'ye göre Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler başvurularını bugün tamamlayabilir. İşte 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuz... 2020-KPSS başvuru yap
2020-KPSS DHBT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de
yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini
sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel
başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru
kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden
özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde sağlık bilgisi
bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık
kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması
amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu
kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun
sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık kurulu raporlarını Merkezimize
göndermemelidir.
2020-KPSS BAŞVURU YAP
2020-KPSS DHBT BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS BAŞVURULU KILAVUZU
2020-KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS DHBT ÖN LİSAN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!