ÖSYM, 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları için son günün bugün olduğunu duyurdu. ÖSYM'ye göre Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler başvurularını bugün tamamlayabilir. İşte 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuz... 2020-KPSS başvuru yap

2020-KPSS DHBT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de

yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini

sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel

başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi

ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru

kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden

özenle saklanması gerekmektedir.



İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde sağlık bilgisi

bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık

Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık

kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde

ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.



Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması

amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu

kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun

sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık kurulu raporlarını Merkezimize

göndermemelidir.

2020-KPSS BAŞVURU YAP

2020-KPSS DHBT BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS BAŞVURULU KILAVUZU

2020-KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT ÖN LİSAN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ