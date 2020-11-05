Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla 2020-İSG sınavı günü nüfuz cüzdanını kaybeden öğrenciler için açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı. Peki, sınav öncesi öğrencilere geçici kimlik kartı çıkartabilecek olan 2020-İSG sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri hangileri?

2020-İSG SINAVI İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(05 Kasım 2020)

2020-İSG Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

7 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2020-İSG) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 7 Kasım 2020 Cumartesi günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

7 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

2020-İSG SINAVI, SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.