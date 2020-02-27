2020 İkinci Cemre ne zaman düşecek?

İlkbaharın başlangıcı kabul edilen cemre 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Baharın müjdecisi cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder. Peki, ikinci cemresi ne zaman düşecek? İşte, 2020 cemre tarihleri...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek

ÜÇÜNCE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanlır.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Sıcak aylarda Arap halkı serinlemek adına yüksek yerlerde yaşamış, havalar soğuduğunda ise alçak yerlere gelerek buralarda yaşam sürmüşlerdir. Yaşam şartlarının elverişli olmasından dolayı özellikle yerleşim yeri olarak düzlükler seçilmiştir. Bu düzlüklerin orta kısmına çadırlar kurulmuştur. O dönemde hayvancılığı geçim kaynağı olarak benimseyen Arap halkı, hayvanlar çadırlardan uzak kalmasın diye tüm hayvanları çadıra yakın bir kısımda daire şeklinde toplamıştır.

Kış mevsimi geldiği zaman çadırlara yakın bir yerde toplamda 3 ateş yakılırdı. Bu ateşlerden birisi insanlar için yakılırken diğer ikisi de hayvanlar için yakılırdı. Bir süre sonra havalar ısınınca ateşler teker teker söndürülmüştür. Meydana gelen bu hava ısınması olayına da cemre düşmesi denilmiştir.