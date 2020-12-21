Başvuruları 29 Eylül-6 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanan ve 22 Kasım 2020 13.45'te gerçekleşen 2020-İCRA sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 2020-İcra sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-İCRA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) sınav sonuçları 22 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini

Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

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