ÖSYM, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM internet sitesi üzerinden görüntülenebilen 2020-İcra soru kitapçığı ve cevap anahtarına 10 gün süreyle erişilebilecek. İşte adayların merak ettiği 2020-İcra sorular ve cevapları görüntüleme

2020-İCRA SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(23 Kasım 2020)

2020-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2020-İcra) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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