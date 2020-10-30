İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İBB 2020 burs başvuruları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü sona ermesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisi 3 bin 200 lira burs yardımına sahip olacak. Peki, 2020 İBB burs sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte İBB burs sonucu sorgulama sayfası...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada eksik evrakların son teslimat süresi 1 Kasım olduğu belirtildi. İBB burs sonuçlarının kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

BURS BAŞVURU SONUÇLARI

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya önlisans öğrencisi olmak

veya öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

- Eğitim yardımı başvuruları, evrak teslimi sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.