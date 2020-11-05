Hepsiburada Efsane Kasım indirimli günleri başladı. Efsane Kasım kampanyasında elektronik, ev, yaşam, kırtasiye, otomobil, bahçe, yapı market, anne bebek, oyuncak, kozmetik, kişisel bakım, süpermarket, pet shop gibi birçok üründe indirim yapıldı.

2020 HEPSİBURADA EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Hepsiburada Efsane Kasım indirimli günleri Kasım ayı boyunca devam edecek.

Hepsiburada'da yer alan bilgiye göre; "Türkiye'nin alışeriş efsanesinde yılda bir kez gelen indirimleri kaçırma! Efsane 5 Kasım'da geliyor, hemen alışveriş listelerini hazırla!" şeklinde paylaşıldı.