2020 EUS'a katılmak isteyen ancak 14-20 Ekim 2020'de tamamlanan başvurulara katılamayan adaylar için 2020-EUS son başvuru günü bugün! ÖSYM, sınava katılmak isteyen adayların bugün 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabileceğini duyurdu. Peki, 2020-EUS başvuru nasıl yapılır? 2020-EUS ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak?

2020-EUS NEDİR?

21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

2020-EUS NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) 29 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav

saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir

2020-EUS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday

İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak

başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru

İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin

yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun

diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

BAŞVURACAK ADAYLAR BAŞVURULARA DAİR HER DETAYA 2020-EUS BAŞVURU KILAVUZU ARACILIĞI İLE ULAŞABİLİR

2020-EUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ