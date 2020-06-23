"2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yeni YÖK'ün "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" temalarıyla başlattığı çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımını teşvik etmek üzere gerekli uyarlamaların ve fiziki alt yapıların sağlanması ile üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla "Engelsiz Üniversite Ödülleri" veriliyor.
İlk kez 2018'de verilen ödüller kapsamında engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştiren yükseköğretim kurumları, "mekanda erişilebilirlik", "eğitimde erişilebilirlik" ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" olmak üzere 3 ayrı kategoride "Engelsiz Üniversite Bayrakları", farklı engelli gruplarına programlarını erişilebilir kılan üniversiteler de "Engelsiz Üniversite Program Nişanı" ile ödüllendirilecek.
Üniversitelerin "Engelsiz Üniversite Bayrağı" alabilmeleri için belli kriterleri, belli ölçülerde sağlamaları gerekiyor. Pek çok üniversitede bu bağlamda komisyonlar kurularak çalışmalar başlatılırken kriterleri sağlamak için verilen gayretler engelsiz üniversite ekosistemine katkı sağlıyor.
"Mekanda erişilebilirlik" kriterleri sağladığında turuncu bayrak, "eğitimde erişilebilirlik" kriterleri sağlandığında yeşil bayrak, "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" sağlandığında ise üniversitelere mavi bayrak veriliyor.
Üniversitelerdeki engelli öğrencilere yönelik farkındalığın artması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına teşvik edici bir unsur olan Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne bu yıl rekor sayıda başvuru alındı. Bu kapsamda, ödüller için 116 farklı üniversite tarafından 841 başvuru yapıldı.
Başvurular, farklı alanlardan oluşan ve kendi alanlarında uzman panelistlerce titizlikle değerlendirilerek, "2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri"ni almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları belirlendi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek ödül törenine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katılacak.
Yarın saat 14.00'deki törenin ardından ödüllere ilişkin detaylı bilgi basınla paylaşılacak.
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