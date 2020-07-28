Emmy Ödülleri'ne 'Watchmen' damgası

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak nitelenen Emmy Ödülleri'e ne aday yapımlar, oyuncular belli oldu. Netfilx yapımları 160 dalda adaylık kazanırken HBO yapımı Watchmen 26 adaylıkla ödüllere damga vurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren, dev bütçeli filmlerini vizyon tarihleri birer birer ileriye ertelenirken Hollywood, bugün açıklanan 72. Emmy Ödülleri adaylarıyla aylar sonra bir nebze olsun hareketlendi.

20 Eylül'de sahiplerini bulacak Emmy'lere bu yıl çeşitli yapımlarıyla 160 adaylık elde eden Netflix damga vurdu. Onu 107 adaylıkla HBO izledi...

The Mandalorian

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın sunacağı ödül gecesinde bütün gözler 26 adaylık elde eden HBO yapımı Watchmen'de olacak. Komedi dalında 20 adaylıkla The Marvelous Mrs. Maisel dizisi dikkat çekerken Disney'in Star Wars evreninde geçen dizisi The Mandalorian 'En İyi Drama' dahil 15 dalda adaylıkla sürpriz yaptı.

İŞTE EMMY ADAYLARI

Emmy Ödül törenini bu yıl Jimmy Kimmel sunacak.



EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

Mrs. America

EN İYİ MİNİ DİZİ

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

Jennifer Aniston - 'The Morning Show'

EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

Jeremy Strong - Succession

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Cate Blanchett – Mrs. America

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Shira Haas – Unorthodox

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

Hugh Jackman – Bad Education

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Hugh Jackman – Bad Education

Jeremy Irons – Watchmen

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

Christina Applegate – Dead to Me

EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini- Dead to Me

Catherine O’Hara- Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

Michael Douglas – The Kominsky Method

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Ramy Youssef – Ramy

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday

Thandie Newton – Westworld

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Drama)

Laura Dern – Big Little Lies

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

Fiona Shaw – Killing Eve

Julia Garner – Ozark

Sarah Snook – Succession

Thandie Newton – Westworld

Giancarlo Esposito - Better Call Saul

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Drama)

Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale

Billy Crudup – The Morning Show

Mark Duplass – The Morning Show

Nicholas Braun – Succession

Kieran Culkin – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Jeffrey Wright – Westworld

Kate McKinnon – Saturday Night Live

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Komedi)

Betty Gilpin – GLOW

D’Arcy Carden – The Good Place

Yvonne Orji – Insecure

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Cecily Strong – Saturday Night Live

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Toni Collette - Unbelievalbe

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Holland Taylor – Hollywood

Uzo Aduba – Mrs. America

Margo Martindale – Mrs. America

Tracey Ullman – Mrs. America

Toni Collette – Unbelievable

Jean Smart – Watchmen

Dylan McDermott – Hollywood

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Dylan McDermott – Hollywood

Jim Parsons – Hollywood

Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen

Jovan Adepo – Watchmen

Louis Gossett Jr. – Watchmen

American Son

EN İYİ TV FİLİM

American Son

Bad Education

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend