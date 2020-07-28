Emmy Ödülleri'ne 'Watchmen' damgası

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren, dev bütçeli filmlerini vizyon tarihleri birer birer ileriye ertelenirken Hollywood, bugün açıklanan 72. Emmy Ödülleri adaylarıyla aylar sonra bir nebze olsun hareketlendi.
20 Eylül'de sahiplerini bulacak Emmy'lere bu yıl çeşitli yapımlarıyla 160 adaylık elde eden Netflix damga vurdu. Onu 107 adaylıkla HBO izledi...
Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın sunacağı ödül gecesinde bütün gözler 26 adaylık elde eden HBO yapımı Watchmen'de olacak. Komedi dalında 20 adaylıkla The Marvelous Mrs. Maisel dizisi dikkat çekerken Disney'in Star Wars evreninde geçen dizisi The Mandalorian 'En İyi Drama' dahil 15 dalda adaylıkla sürpriz yaptı.
İŞTE EMMY ADAYLARI
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt’s Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)
Jennifer Aniston – The Morning Show
Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Laura Linney – Ozark
Sandra Oh – Killing Eve
Zendaya – Euphoria
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)
Jason Bateman – Ozark
Sterling K. Brown – This Is Us
Steve Carell – The Morning Show
Brian Cox – Succession
Billy Porter – Pose
Jeremy Strong – Succession
EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)
Cate Blanchett – Mrs. America
Regina King, Watchmen
Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
Shira Haas – Unorthodox
Kerry Washington – Little Fires Everywhere
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)
Hugh Jackman – Bad Education
Jeremy Irons – Watchmen
Paul Mescal – Normal People
Jeremy Pope – Hollywood
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)
Tracee Ellis Ross – Black-ish
Christina Applegate – Dead to Me
Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
Linda Cardellini- Dead to Me
Catherine O’Hara- Schitt’s Creek
Issa Rae – Insecure
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)
Ted Danson – The Good Place
Michael Douglas – The Kominsky Method
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Ramy Youssef – Ramy
Anthony Anderson – Black-ish
Don Cheadle – Black Monday
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Drama)
Laura Dern – Big Little Lies
Meryl Streep – Big Little Lies
Helena Bonham Carter – The Crown
Samira Wiley – The Handmaid’s Tale
Fiona Shaw – Killing Eve
Julia Garner – Ozark
Sarah Snook – Succession
Thandie Newton – Westworld
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Drama)
Giancarlo Esposito – Better Call Saul
Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale
Billy Crudup – The Morning Show
Mark Duplass – The Morning Show
Nicholas Braun – Succession
Kieran Culkin – Succession
Matthew Macfadyen – Succession
Jeffrey Wright – Westworld
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Komedi)
Betty Gilpin – GLOW
D’Arcy Carden – The Good Place
Yvonne Orji – Insecure
Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel
Kate McKinnon – Saturday Night Live
Cecily Strong – Saturday Night Live
Annie Murphy – Schitt’s Creek
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)
Holland Taylor – Hollywood
Uzo Aduba – Mrs. America
Margo Martindale – Mrs. America
Tracey Ullman – Mrs. America
Toni Collette – Unbelievable
Jean Smart – Watchmen
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)
Dylan McDermott – Hollywood
Jim Parsons – Hollywood
Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
Jovan Adepo – Watchmen
Louis Gossett Jr. – Watchmen
EN İYİ TV FİLİM
American Son
Bad Education
Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones
El Camino: A Breaking Bad Movie
Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend
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