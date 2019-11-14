14 KASIM 2019
WhatsApp Hattı

2020 Emekli maaşı zammı! Memur ve emekliye Ocak zammı ne kadar olacak?

2020 En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. 2020 Ocak ayı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre belirti tutarlarda zam yapılacak. Peki memur ve emekliye Ocak zammı ne kadar olacak?

14.11.2019 - 10:20 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memurlar yüzde 5.72, SSK BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 6.65 zam! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 yılı enflasyon tahmini revize edildi. Programda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi ve tahmin tutarsa bu zam oranları gerçekleşecek. 

  • SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

    YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

    Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak. 

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.338 TL

    Yüzde 12 enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu