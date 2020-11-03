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2020 Ehliyet sınavı ne zaman?

Türkiye genelinde ehliyet sınavları elektronik ortamda yapılıyor. Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Ehliyet almak isteyen kişinin öncelikle bir sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Ehliyet sınavı ne zaman yapılıyor? İşte ehliyet sınavı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

03.11.2020 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
2020 Ehliyet sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bittikten bir saat sonra sonuçlarını öğrenebiliyor. Daha sonra 2-3 hafta sonrasında direksiyon sınavına giriliyor.

2020 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde sınava girebiliyor.

EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKEN BELGELER

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı

-Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

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