2020 Dünya Kulüpler Kupası ertelendi

FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.