2020-DGS ek yerleştirme tercihleri 5 Kasım tarihinde ÖSYM internet sitesi üzerinde başladı. İnternet üzerinden gerçekleşen tercihler bugün saat 23.59'da sona erecek. Peki, 2020-DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? 2020-DGS ek yerleştirme tercihi kimler yapabilir? 2020-DGS ek yerleştirme tercih yap!
2020-DGS EK YERLEŞTRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,
tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi
12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti
yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini
tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış
oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
2020-DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH ŞARTLARI
2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek
yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön
lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020-DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH YAP
2020-DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAP
2020-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2020-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ
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