ÖSYM tarafından düzenlenen ve Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine geçisini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme tercihi yapmış olan adaylar yerleştirme sonucunu öğrenebilir. 2020-DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2020-DGS ek yerleştirme sonuç sorgula
2020-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
2020-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2020-DGS ek yerleştirme tercihlerini yapmış olan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Kasım 2020 tarihinde 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
2020-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULA
2020-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULA
2020-DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
2020-DGS EK YERLEŞTİRME KAYIT NASIL YAPILACAK?
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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