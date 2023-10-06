Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık 2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

        2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

        Dünya genelinde 2020'de tahminen 13,4 milyon bebeğin prematüre doğduğu ve bunun da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'ine tekabül ettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan yazarlar tarafından erken doğumlara ilişkin bir araştırma yayımlandı.

        Raporda, "2020'de tahminen 13,4 milyon bebek erken doğdu (gebeliğin 37 tam haftasından önce). Bu da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'ine tekabül geliyor" ifadeleri yer aldı.

        Erken doğumun, çocukların ilk yaşlarındaki ölümlerin önde gelen nedeni olduğu belirten raporda, çocukluk döneminde hayatta kalma oranını artırmak için prematüre bebek bakımının güçlendirilmesine acil ihtiyaç olduğu kaydedildi.

        Erken doğanların yetişkinlik döneminde ciddi hastalıklar, engellilik, gelişimsel gecikmelerin yanı sıra diyabet ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığının da yüksek olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Raporda, "Son on yılda dünyanın hiçbir bölgesinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma olmadı. 2010 ile 2020 yılları arasında erken doğumlardaki yıllık küresel azalma oranı sadece yüz 0,14 oranındaydı" ifadeleri yer aldı.

        YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE DE PREMATÜRE DOĞUMLAR GÖRÜLÜYOR

        2010-2020 yılları arasındaki erken doğumlara ilişkin yayımlanan tahminler ile eğilimlerinin ülkeler ile bölgeler arasında büyük eşitsizlikleri ortaya koyduğu belirtilen raporda, "2020'de erken doğumların yaklaşık yüzde 65'i Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da meydana geldi. Burada bebeklerin yüzde 13'ünden fazlası erken doğdu" ifadelerine yer verildi.

        Raporda, erken doğumun sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde görülen sorun olmadığı ve bu durumun dünyanın her yerindeki aileleri etkilediği anlatıldı.

        Yunanistan'da yüzde 11,6 ve ABD'de yüzde 10 oranında erken doğum yaşanırken, bu istatistikler bazı yüksek gelirli ülkelerde yüzde 10 veya daha yüksek oranlarda görüldü.

        Kötü anne sağlığı ve yetersiz beslenme de yüksek erken doğum oranlarına katkıda bulunuyor.

        "ERKEN DOĞAN BEBEKLERİN ÖZEL BAKIM VE İLGİYE İHTİYAÇLARI VAR"

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, "Erken doğan bebekler, özellikle yaşamı tehdit eden sağlık komplikasyonlarına karşı savunmasızdır, özel bakım ve ilgiye de ihtiyaçları var" değerlendirmesinde bulundu.

        Erken doğumlarla ilgili rakamların, prematüre bebekleri ve ailelerini desteklemek için mevcut hizmetlere acil yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurgulayan Banerjee, özellikle hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında kaliteli sağlık hizmetlerine erişime odaklanılması gerektiğine işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Habertürk Anasayfa