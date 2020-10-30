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Geçmişi 43 yılı bulan Simfer Grup, 2020 yılı hedefini 1.5 milyar TL satış hacmi şeklinde belirledi. Şirketin 2021 yılı için ciro hedefini ise 2.5 milyar TL olarak açıklandı.

Şirketin faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili bilgiler paylaşan Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile üretime daha güçlü şekilde devam ettiklerini belirtti.

Ustaoğlu, "Nisan ve Mayıs aylarına baktığımızda ülkemiz ve dünyada alınan tedbirler kapsamında kapasite kullanım oranlarımız oldukça aşağı seviyelerde gerçekleşti. Fakat, Türkiye’de pandemi döneminde insanların eve kapanması ve mutfakta geçirilen sürenin artması iç piyasa satışlarımıza yepyeni bir ivme kazandırdı. Pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artmasıyla orantılı olarak sektör ürünlerine ilgi ve talep arttı. Bu talebi görerek Ar-Ge ve yatırımlarına devam eden şirketler krizi fırsata dönüştürmeyi başardı. Pandemi sürecinde tedarik, teminde sıkıntılar ile karşılaşmamız dışında 2020 döneminin bize kazanımları da oldu. Hem yurt içinde hem yurt dışında e-ticaret alanına daha fazla dikkat çekmemizi sağladı" dedi.

İlk 9 ay içerisinde pandemiye rağmen yurt içi satışları yüzde 25 oranında artırdıkları kaydeden Ustaoğlu, "2020 dönemini yurt içi satış olarak yüzde 35 büyüme ile 450 milyon TL, 2021 dönemini ise 700 milyon TL seviyesinde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

10 YILDA 100 MİLYON DOLAR YATIRIM

Son 10 yıl içerisinde 100 milyon dolar üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini de anlatan Ustaoğlu, "Bu yatırımların en önemlisi ise Kayseri Serbest Bölge’de tamboy ve ankastre fırınlar ile davlumbaz, ocak ve soğutucu grubu ürünlerin imalatını gerçekleştirerek faaliyetlerini devam ettiren tesisimiz. Yaklaşık 60 milyon dolar gibi bir yatırım bütçesine sahip. Yönetim olarak kararımız doğrultusunda kapasite kullanım oranlarımız hedeflediğimiz optimum seviyelere geldiğinde yeni yatırımları gündeme alıyoruz. Mevcut adetsel artışlarımızı da düşünerek, faaliyet gösterdiğimiz alanın bitişik parselinde bulunan 200 bin metrekare arsanın alımını tamamladık. Orta vadeli planlamalarda 400 bin metrekare alan üzerine kurulu bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

'FİNANSMANA ERİŞİMDE DAHA FAZLA DESTEK LAZIM'

Ekonomi ile beklentilerini de sıralayan Ustaoğlu, "Temel ekonomik verilerde volatilite aralığının geniş olmasından şirketler fayda sağlamamaktadır. Bu doğrultuda sürekli istikrarlı bir yapı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin hem istihdam yaratacak hem de dış ticaret fazlası verecek birçok firmaya ihtiyacı bulunuyor. Markalaşma, teknolojik yapı, inovasyon, e-ticaret, alternatif satış kanalları oluşturma, verimlilik ve benzeri birçok konuya önem veriyor olmalıyız. İhracat yapan kuruluşların hem yatırımları hem de büyüyen işletme sermayesi finansmanlarına erişimi ve fiyatlamalarında daha fazla destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda özellikle kamu bankalarına daha fazla misyon yüklenmelidir" görüşlerini paylaştı.

'İHRACATTA REKOR HEDEFLİYORUZ'

Şirketin dış ticaret rakamları ile ilgili bilgiler paylaşan Simfer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ustaoğlu ise, yurt içi pazarında yaşanan Nisan ve Mayıs ayları pazar daralmasını yurt dışında da yaşadıklarını kaydetti.

İbrahim Ustaoğlu, "Ancak 2020'nin 3'üncü çeyreğinde dolar bazlı satışlarımızı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 20 artırdık. Son çeyrek ihracatımız rekor seviyeye ulaştı, 4'üncü çeyrekte de yeni rekorlar ile yılı kapatmak istiyoruz. 2020 dönemini pandemiye rağmen dolar bazlı yüzde 6 seviyesinde büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ustaoğlu, 2020 dönemini yurt dışı pazar için 150 milyon dolar gibi bir satış rakamı ile kapatmak istediklerini, bu rakamı 2021 yılı için ise 200 milyon dolara, 2023'te ise 300 milyon dolara çıkarmak istediklerini bildirdi.

Halka arz veya stratejik ortaklık konularında da açıklamalarda bulunan İbrahim Ustaoğlu, "Halka arz için henüz zamanımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflediğimiz noktaya geldiğimizde halka arz düşünülebilir. Firmalarımıza hem yurt içinden hem de yurt dışından stratejik ortaklık talepleri düzenli olarak geliyor. Şu ana kadar hisse satış görüşmelerini kabul etmedik" bilgisini paylaştı.

150 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

1977’de Türkiye'nin entegre katı yakıt sobası üretimi ile faaliyete başlayan Simfer, süreç içerisinde ürün yelpazesini ısıtıcı-pişirici ve soğutucu grubu ürünlere çevirdi.

150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren grup, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 314'üncü sırada yer alan şirkete sahip.

Mehmet Ustaoğlu’nun Kayseri’de kurduğu Simfer Grup, bugün İbrahim Ustaoğlu ve Mustafa Ustaoğlu kardeşler tarafından yönetiliyor. Mustafa Ustaoğlu yurt içi pazar, İbrahim Ustaoğlu ise yurt dışı satış ve pazarlama misyonlarını sürdürüyor.