Felaket doğadan kayıplar ihmalden

Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin ölümüne neden olan deprem, Van'da toplam 39 kişinin can verdiği iki ayrı çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili ortaya atılan ihmal iddiaları... Hepsi içimizi acıtan bu felaketler, alınması gereken önlemlere de işaret etmesi açısından ders veriyor

HABERTURK.COM

2020'nin başından bu yana neredeyse her gün bir felaketi yaşıyoruz. Büyük can kayıplarına yol açan acı olaylar daha başında olduğumuz yılın bir an önce bitmesi temennisini beraberinde getiriyor. Felaketlerin önemli bir kısmı doğal ama kayıpların artmasının nedeni büyük ölçüde ihmal. Sondan geriye doğru hatırlamak gerekirse;

RÜZGARA RAĞMEN İNİŞ

İzmir-İstanbul seferini tamamlamak üzere olan Pegasus uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak savruldu ve 3 parçaya ayrıldı. 6 mürettebat, 177 yolcunun bulunduğu uçakta şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

5 ŞUBAT 2020

Günlerdir yapılan meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'da dün rüzgarın şiddeti kuvvetli bir şekilde hissedildi. Kule ile pilotun inişten önceki konuşmalarından rüzgarın şiddetinin bilindiği ancak buna rağmen inişin gerçekleştiği ortaya çıktı. Kazada yaralananların otobüslerle tahliyesi de havalimanındaki ambulans eksiğini acı bir şekilde gündeme getirdi.

DONANIMSIZ KURTARMA

Uçak kazasının olduğu gün gözümüz Van'ın Bahçesaray ilçesindeydi. Salı akşamı üzerine çığ düşen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından çığın altında kayıp olanları kurtarmaya giden ekipten 34 kişi hayatını kaybetti. Oysa bölgenin çığ riski taşıdığı biliniyordu. Bölgede karı engellemek için yapılan beton blokların yetersiz olduğu belirtilirken kar tünellerinin olması gerektiğine dikkat çekiliyordu.

5 ŞUBAT 2020

Kurtarma ekibinin donanımı da tartışma konusu oldu. Güçlü bir sesin dahi çığa davetiye çıkardığı bölgeye ağır makinelerin gitmesinin doğru olmadığı belirtildi. Demir küreklerle yapılan arama çalışmaları da bir başka yanlış olarak kayıtlara geçti. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan personelin kıyafetinin de afet koşullarına uygun olmadığı eleştirisi dile getirildi. Personelin yeni bir çığ riskine karşı konum bildiren ve kolayca bulunmasını sağlayacak cihazları taşımaması da bir başka eleştiri konusu oldu.

YİNE BİNALAR ÖLDÜRDÜ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, bu ille birlikte Malatya'da da büyük kayıplara yol açtı. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde 31 Ocak itibarıyla açıklanan rakamlara göre 584 yapı yıkıldı, 6851 yapı da ağır hasar gördü.

24 OCAK 2020

Deprem konusunda ülkece acı bir hafızaya sahipken ve Elazığ'ın önemli bir risk taşıdığına dair uyarılar uzmanlarca aylar öncesinden yapılmışken bu kadar kayıp, ihmalleri yeniden gündeme getirdi. Mavi Göl ve Dilek Apartmanı gibi binaların çevresinde sağlam kalan yapılara rağmen yerlebir olduğu sembol görüntüler de "Deprem değil, bina öldürür" sözünü bir kez daha teyit etti.

DÜNYA İÇİN DE FELAKET

2020 ülkemiz açısından ihmalleriyle dikkat çeken bu felaketlerle birlikte dünya için de kara bir tabloyla başladı. Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 27 ülkeye yayılan koronavirüs şu ana kadar 563 can aldı. Virüsün halen önüne geçilemezken dünya endişeli. İşte dünyayı yasa boğan felaketler:

1 OCAK: Endonezya’daki sel felaketinde 66 kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan evsiz kaldı.

3 OCAK: ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat Havaalanı yolunda insansız hava aracıyla öldürdü. İnsanlığı "3. Dünya Savaşı" endişesi sararken Süleymani'nin 7 Ocak'taki cenazesindeki izdihamda 50 kişi yaşamını yitirdi.

8 OCAK: İran, ABD’nin Bağdat’taki üslerini füzelerle vurduğunu açıkladı. Aynı gece Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndaki kalkışından kısa bir süre sonra düştü. 176 kişi hayatını kaybetti. İran, 3 gün sonra uçağı yanlışlıkla vurduğunu açıklayarak özür diledi.

12 OCAK: Filipinler’de Taal Yanardağı faaliyete geçti. Üst üste patlamaların ardından 82 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Alarm seviyesi üçe çıkarıldı.

14 OCAK: Son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Pakistan Kaşmir’de çığ düştü. 57 kişi hayatını kaybetti.

26 OCAK: Bir basketbol efsanesi Kobe Braynt Los Angeles’ta helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe’nin 13 yaşındaki kızı da dahil helikopterdeki 9 kişiden kurtulan olmadı.