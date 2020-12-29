2020'de magazinde öne çıkan her şey 'Yılbaşı Sürprizi'nde!

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2020 magazin tarihine geçmiş tüm yaşananlar, en flaş aşklar, çok konuşulan ayrılıklar, pandeminin ünlülerin dünyasına yansıması... Yeni yıla girerken 2020'de magazinde öne çıkan her şey, 'Yılbaşı Sürprizi' ile Show TV'de ekrana geliyor.

2020'ye damga vuran magazin olayları ve magazinde öne çıkan her şey Yılbaşı Sürprizi'nde!

'Yılbaşı Sürprizi' 31 Aralık Perşembe saat 15.30'da Show TV'de.

İşte Yılbaşı Sürprizi Tanıtımı;