DEĞERLİ KONUT VERGİSİ (Ertelenebilir)

Düzenleme ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. 5-7.5 milyon liraya kadar binde üç, 7.5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi. Uygulamaya yapılan itirazlar sonrası yeni verginin ertelenmesinin gündemde olduğu açıklandı