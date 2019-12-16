2020'de 20 festival

Geçtiğimiz yıl boyunca Kayseri'de başlayan Milyonfest yolculuğundaki 6 aylık sürede toplam 14 festivalde binlerce müzikseveri, sanatçıları ile buluşturmayı başaran Umut Kuzey öncülüğündeki Milyon Yapım Organizasyon, 2020'de hedef büyütüyor.

Daha önceki yıllarda Kayseri, Eskişehir, Adana, Zeytinli, Samsun, İzmir, Kuşadası, Mersin, İstanbul Kilyos, Fethiye, Arsuz gibi şehirlerde milyonlarca izleyiciye ulaşan Milyon Yapım bu yıl 20 farklı Milyonfest ile 2020 sezonunu tamamlamayı hedefliyor.

Nisan 2020'de bu yıl ilk kez düzenlenecek Milyonfest Malatya ile başlayacak maraton, ekim ayında Ankara ile tamamlanacak. Bu yılın yeni lokasyonları arasında Çeşme, Urla ve Antalya gibi şehirler de bulunuyor.

Teoman, Şebnem Ferah, Ceza, maNga, Fatma Turgut, Athena, mor ve ötesi, Pentagram, Sertab Erener gibi isimleri izleyici ile buluşturacak olan Milyonfestler, sezon sonunda 2 milyon izleyiciye ulaşacak.

16 Aralık Pazartesi tarihinden itibaren kısıtlı sayıda avantajlı ön dönem biletleri satışa çıkacak olan festivallerin sanatçı listesi çok yakında duyurulacak.

Kesinleşen festivallerin tarihleri:

09-10-11-12 Nisan Milyonfest Kayseri

16-17-18-19 Nisan Çukurova Rock Festivali

04-05-06-07 Haziran Samsun Gençlik Festivali

11-12-13-14 Haziran Milyonfest Çeşme

25-26-27-28 Haziran Milyon Beach Fest Erdemli

08-09-10-11-12 Temmuz Kuşadası Gençlik Festivali

16-17-18-19 Temmuz Milyonfest İstanbul

23-24-25-26 Temmuz Milyonfest Hayat/Arsuz

13-14-15-16 Ağustos Milyonfest Erdemli

26-27-28-29-30 Ağustos Zeytinli Rock festivali

03-04-05-06 Eylül Milyonfest Fethiye

10-11-12-13 Eylül Milyon Beach Fest Kilyos

24-25-26-27 Eylül Milyonfest Eskişehir