07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Neom kentindeki 427 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliğe, 3 saat 48 dakika 01 saniyelik derecesiyle Bahrain JCW X-raid takımının 57 yaşındaki İspanyol pilotu Carlos Sainz ulaştı. Toplam süresi 11 saat 20 saniyeye ulaşan Sainz, genel klasman liderliğini Arjantinli Orlando Terranova'dan devraldı.
Liderin 3 dakika 31 saniye arkasında Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser Al-Attiyah ikinci, 4 dakika 19 saniye gerisinde Orlen X-raid takımı adına yarışan Polonya'dan Jakub Przygonski üçüncü oldu.
Kariyerinde ilk kez böyle bir yarışa katılan çifte Formula 1 dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ise Sainz'ın 6 dakika 14 saniye ardından etabı 5. sırada tamamladı.
MOTOSİKLETTE AYNI TAKIMIN PİLOTLARI İLK 3'E GİRDİ
Motosiklet kategorisinde ilk üç sırayı, Monster Energy Honda takımının pilotları elde etti. Ricky Brabec, 4 saat 8 dakika 23 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı, 11 saat 17 dakika ve 56 saniyelik derecesiyle genel sıralamada zirvenin sahibi oldu.
Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, liderin 9 dakika 39 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. İspanyol Joan Barreda Bort ise Brabec'in 13 dakika 16 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi.
Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 453 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Qiddiya'da son bulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!