2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, farklı ülkelerden yüzlerce sporcu ve antrenörü ağırlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na, 30 ülkeden 150 sporcunun katılması bekleniyor.