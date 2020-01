HABERTURK.COM

2020 Critics' Choice ödülleri kazananları şöyle:

FİLM

En İyi Film

Once Upon a Time… in Hollywood

En İyi Erkek Oyuncu

Joaquin Phoenix — Joker

En İyi Kadın Oyuncu

Renée Zellweger — Judy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Brad Pitt — Once Upon a Time… in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Laura Dern — Marriage Story

En İyi Genç Oyuncu

Roman Griffin Davis — Jojo Rabbit

En İyi Oyuncu Kadrosu

The Irishman

En İyi Yönetmen

Quentin Tarantino — Once Upon a Time… in Hollywood

Sam Mendes — 1917

En İyi Senaryo

Quentin Tarantino — Once Upon a Time… in Hollywood

En İyi Uyarlama Senaryo

Little Women — Greta Gerwig

En İyi Görüntü Yönetimi

1917 — Roger Deaki

En İyi Yapım Tasarımı

Once Upon a Time in Hollywood — Barbara Ling, Nancy Haigh

En İyi Film Kurgusu

1917 — Lee Smith

En İyi Kostüm Tasarımı

Dolemite Is My Name — Ruth E. Carter

En İyi Saç ve Makyaj

Bombshell

En İyi Görsel Efekt

Avengers: Endgame

En İyi Animasyon

Toy Stoy 4

En İyi Aksiyon Filmi

Avengers: Endgame

En İyi Komedi Filmi

Dolemite Is My Name

En İyi Korku veya Bilim Kurgu Filmi

Us

Yabancı Dilde En İyi Film

Parasite

TELEVİZYON

En İyi Drama Dizisi

Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Dram)

Jeremy Strong, Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Dram)

Regina King, Watchmen

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dram)

Billy Crudup, The Morning Show

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dram)

Jean Smart, Watchmen

En İyi Komedi Dizisi

Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Bill Hader, Barry

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Andrew Scott, Fleabag

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Mini Dizi

When They See Us

TV için Yapılan En İyi Film

El Camino: A Breaking Bad Movie

En İyi Animasyon Dizisi

BoJack Horseman