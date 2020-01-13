13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
En İyi Film
Once Upon a Time… in Hollywood
En İyi Erkek Oyuncu
Joaquin Phoenix — Joker
En İyi Kadın Oyuncu
Renée Zellweger — Judy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Brad Pitt — Once Upon a Time… in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Laura Dern — Marriage Story
En İyi Genç Oyuncu
Roman Griffin Davis — Jojo Rabbit
En İyi Oyuncu Kadrosu
The Irishman
En İyi Yönetmen
Quentin Tarantino — Once Upon a Time… in Hollywood
Sam Mendes — 1917
En İyi Senaryo
Quentin Tarantino — Once Upon a Time… in Hollywood
En İyi Uyarlama Senaryo
Little Women — Greta Gerwig
En İyi Görüntü Yönetimi
1917 — Roger Deaki
En İyi Yapım Tasarımı
Once Upon a Time in Hollywood — Barbara Ling, Nancy Haigh
En İyi Film Kurgusu
1917 — Lee Smith
En İyi Kostüm Tasarımı
Dolemite Is My Name — Ruth E. Carter
En İyi Saç ve Makyaj
Bombshell
En İyi Görsel Efekt
Avengers: Endgame
En İyi Animasyon
Toy Stoy 4
En İyi Aksiyon Filmi
Avengers: Endgame
En İyi Komedi Filmi
Dolemite Is My Name
En İyi Korku veya Bilim Kurgu Filmi
Us
Yabancı Dilde En İyi Film
Parasite
En İyi Drama Dizisi
Succession
En İyi Erkek Oyuncu (Dram)
Jeremy Strong, Succession
En İyi Kadın Oyuncu (Dram)
Regina King, Watchmen
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dram)
Billy Crudup, The Morning Show
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dram)
Jean Smart, Watchmen
En İyi Komedi Dizisi
Fleabag
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Bill Hader, Barry
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Andrew Scott, Fleabag
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
En İyi Mini Dizi
When They See Us
TV için Yapılan En İyi Film
El Camino: A Breaking Bad Movie
En İyi Animasyon Dizisi
BoJack Horseman
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!