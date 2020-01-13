13 OCAK 2020
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HaberlerKültür-Sanat2020 Critics' Choice Awards ödülleri verildi

2020 Critics' Choice ödülleri verildi

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 25. kez verildi. Geceye Once Upon a Time… in Hollywood filmi damga vurdu

13.01.2020 - 11:49 | Güncelleme:
Critics' Choice Awards
HABERTURK.COM

2020 Critics' Choice ödülleri kazananları şöyle:

FİLM 

En İyi Film 
Once Upon a Time… in Hollywood

En İyi Erkek Oyuncu
Joaquin Phoenix — Joker

En İyi Kadın Oyuncu
Renée Zellweger — Judy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Brad Pitt — Once Upon a Time… in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Laura Dern — Marriage Story

En İyi Genç Oyuncu
Roman Griffin Davis — Jojo Rabbit

En İyi Oyuncu Kadrosu
The Irishman

En İyi Yönetmen
Quentin Tarantino — Once Upon a Time… in Hollywood
Sam Mendes — 1917

En İyi Senaryo
Quentin Tarantino — Once Upon a Time… in Hollywood

En İyi Uyarlama Senaryo
Little Women — Greta Gerwig

En İyi Görüntü Yönetimi 
1917 — Roger Deaki

En İyi Yapım Tasarımı
Once Upon a Time in Hollywood — Barbara Ling, Nancy Haigh

En İyi Film Kurgusu
1917 — Lee Smith

En İyi Kostüm Tasarımı
Dolemite Is My Name — Ruth E. Carter

En İyi Saç ve Makyaj
Bombshell

En İyi Görsel Efekt
Avengers: Endgame

En İyi Animasyon
Toy Stoy 4

En İyi Aksiyon Filmi
Avengers: Endgame

En İyi Komedi Filmi
Dolemite Is My Name

En İyi Korku veya Bilim Kurgu Filmi
Us

Yabancı Dilde En İyi Film
Parasite

TELEVİZYON

En İyi Drama Dizisi
Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Dram)
Jeremy Strong, Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Dram)
Regina King, Watchmen

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dram)
Billy Crudup, The Morning Show

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dram)
Jean Smart, Watchmen

En İyi Komedi Dizisi
Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Bill Hader, Barry

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Andrew Scott, Fleabag

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Mini Dizi
When They See Us

TV için Yapılan En İyi Film
El Camino: A Breaking Bad Movie

En İyi Animasyon Dizisi
BoJack Horseman

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