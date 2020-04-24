Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatılarak, Fransız yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şampiyonanın iptaline karar verildiği belirtildi.

EA'nın şampiyonaya ilişkin konuları ve atletizm takvimindeki değişiklikleri 7-8 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda görüşeceği kaydedildi.