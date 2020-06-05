Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek organizasyonun 2021 yılına ertelendiği ifade edildi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 12-19 Eylül 2021'de düzenleneceği kaydedildi.