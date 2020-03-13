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2020 AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemleri akademik kayıt sistemi üzerinden yapabilecek.

13.03.2020 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 9 Mart pazartesi başladı. 13 Mart'a kadar sürecek işlemleri öğrenciler İstanbul Üniversitesi akademik kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile katkı/öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ara sınavlar (Vize): 9-10 Mayıs

Bitirme (Final) Sınavı: 11-12 Temmuz

Telafi (Bütünleme) Sınavı: 15-16 Ağustos

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 12 Eylül

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi olan AKSİS'e, kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yapmanız gerekmektedir. “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme
miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM’lerinden ya
da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

HARÇ ÜCRETLERİ

AUZEF'in resmi internet sitesinde yer alan katkı ücreti listesine göre:

Açıköğretim programları önlisans ve lisans harç ücreti:

ÖSYM ile yerleşen öğrenciler için: 325 TL (dönemlik)

İkinci üniversite kapsamında yerleşen öğrenciler için: 370 TL (dönemlik)

Uzaktan öğretim programları önlisan ve lisans harç ücreti: 716 TL (dönemlik)

Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 35,5 TL yansıtılır.

AUZEF REFERANS NUMARASI NASIL ALINIR?

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne tıklayınız. Sol menüdeki "Harç Bilgileri" kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz.

 

 

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