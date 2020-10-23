Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olanların askerlik hizmeti seçim ve sınıflandırma sonuçları belli oldu. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihlerini duyurdu. Peki, 2020 Kasım celp sevk tarihleri ne zaman? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nereden, nasıl öğrenilir? İşte Kasım celbi askerlik yeri sorgulama...
ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU
Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek
astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve
sevk işlemleri sonuçlandı.
Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar
alınacak.
Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın
askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyordu. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
ASKERLİK YERLERİ NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek
subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma
dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç.)
ASKERLİK YERİ SORGULAMA
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2020 KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki gibidir.
Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi)
Yükümlü Sevk Tarihi: 03 Ekim 2020
Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler
29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,
Erbaş/Er (1nci Grup)
Yükümlü Sevk Tarihi: 30 Ekim 2020 Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler: 26-30 Ekim 2020
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)
Yükümlü Sevk Tarihi: 21 Kasım 2020
Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler:
17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup)
Yükümlü Sevk Tarihi: 25 Kasım 2020
Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler: 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup)
Yükümlü Sevk Tarihi: 24 Aralık 2020
Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler:20-24 Aralık 2020
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