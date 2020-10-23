Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olanların askerlik hizmeti seçim ve sınıflandırma sonuçları belli oldu. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihlerini duyurdu. Peki, 2020 Kasım celp sevk tarihleri ne zaman? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nereden, nasıl öğrenilir? İşte Kasım celbi askerlik yeri sorgulama...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek

astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve

sevk işlemleri sonuçlandı.

Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar

alınacak.

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın

askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyordu. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin

ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek

subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma

dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç.)

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

2020 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki gibidir.

Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi)

Yükümlü Sevk Tarihi: 03 Ekim 2020

Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler

29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,

Erbaş/Er (1nci Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 30 Ekim 2020 Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler: 26-30 Ekim 2020



Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)

Yükümlü Sevk Tarihi: 21 Kasım 2020

Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler:

17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 25 Kasım 2020

Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler: 21-25 Kasım 2020



Erbaş/Er (3ncü Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 24 Aralık 2020

Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler:20-24 Aralık 2020