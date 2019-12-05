DİSK: ASGARİ ÜCRET 3 BİN 200 TL OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hem geçim ücreti hem de milli gelir artış dikkate alındığında 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi.