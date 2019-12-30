2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından en fazla merak edilen konular arasında 2020 Asgari ücret destek tutarı dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un asgari ücreti açıklamasıyla beraber asgari ücret destek tutarı da belli oldu.

İŞVERENE SAĞLANAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE YENİ RAKAM

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

Hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, yeni yılda ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak olacak.