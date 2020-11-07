İlk ara tatil ne zaman 2020?

İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte MEB 2020 - 2021 takvimi...

2020 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16 - 20 Kasım 2020'de yapılacak.

2021 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.