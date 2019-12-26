AGİ ne kadar oldu? Büyük bir heyecanla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı yaptığı toplantının ardından 2020 yeni asgari ücret zammı belli oldu. Peki, asgari ücretin belli olmasının ardından evli, bekar, çocuklu çalışana AGİ ücretleri merak konusu oldu. İşte, 2020 agi ücreti

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

AGİ NE KADAR OLDU 2020

AGİ 2020 en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutar 375,23 TL olarak hesaplandı.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama

(01.01.2020 - 31.12.2020) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.