ÖSYM, 2020-Adalet Bakanlığı sınavları esnasında açık olacak İl/İlçe nüfus müdürlüklerinin listelerini yayınlandı. 2020 Adalet Bakanlığı sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav öncesi yaşanabilecek kimlik kartı sorununu bu nüfus müdürlükleriyle çözebilecek. İşte 2020-Adli Yargı, 2020-Adli Yargı- Avukat ve 2020-İdari Yargı sınavları için sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri...

2020-ADALET BAKANLIĞI SINAVI İÇİN AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak 2020 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı, Adli Yargı- Avukat, İdari Yargı) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Kasım 2020 tarihinde 07.00-16.00 saatleri arasında, 22 Kasım 2020 tarihinde 07.00-13.30 saatleri arasında ve 22 Kasım 2020 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

2020-ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ