2020-Adalet Bakanlığı sınavlarının sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 21-22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sınava giriş belgeleri nereden alınır? Sınavlara katılacak olan adaylar, 11 Kasım 2020 tarihi itibariyle sınavv giriş belgelerini temin edebilir. 2020-Adli Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınav giriş belgesi al, 2020-İdari Yargı sınav giriş belgesi al
2020-ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM tarafından yayınlana duyuru şöyle:
"DUYURU
(11 Kasım 2020)
2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı),2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat) ile 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2020-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
21 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;
- Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30’dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
- 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
2020-ADLİ YARGI, 2020-ADLİ YARGI AVUKAT VE 2020-İDARİ YARGI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMANLARINI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ALABİLİRSİNİZ
2020-ADLİ YARGI, 2020-ADLİ YARGI AVUKAT VE 2020-İDARİ YARGI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMANLARINI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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