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HaberlerGündemEğitim2020-Adalet Bakanlığı Sınavları açıklandı! 2020-Adli Yargı, 2020-İdari Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınav son

2020-Adalet Bakanlığı Sınavları açıklandı! 2020-Adli Yargı, 2020-İdari Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınav sonucu sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020-Adli Yargı, 2020-İdari Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınav sonucu sorgula

21.12.2020 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
2020-Adalet Bakanlığı Sınavları açıklandı! 2020-Adli Yargı, 2020-İdari Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınav son

ÖSYM tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM internet sitesi üzerinden sorgulayabilir. 2020-Adli Yargı, 2020-İdari Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınav sonucu sorgula

2020-ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU
(21 Aralık 2020)

2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı

21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, “Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 33. Sorunun” iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Böylece, 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Aralık 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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