'2020, 2019'a göre daha stabil geçecek'

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Agenda 2020 toplantısında, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’ları, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 beklentilerini paylaştı. Liderler 2020 yılının daha istikrarlı olacağı konusunda hemfikir.

'YATIRIMI KESMEDİK'

Eczacıbaşı Holding CEO'su Atalay Gümrah, 2019'un, belirsizlikleri yönettikleri bir yıl olarak geçtiğini belirterek, "Dünyada da öngörülebilirlik son derece azaldı. Çeyreksel, aylık tahminlerle yoğun bir yıl geçirdik." dedi. Yılı yüzde 15'lere varan büyüme ile 10 milyar TL'nin üzerinde ciroyla kapatacaklarını öngören Gümrah, insan kaynağına, teknolojiye ve Ar-Ge'ye yatırımlarını hiçbir şekilde kesmediklerini vurguladı.

'2019'DA ÖNEMLİ OLAN NAKİT AKIŞIYDI'

Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü de 2018 yılında 2019'u planlarken muhafazakar bir öngörüyle holdingde çok fazla büyüme öngörmediklerini, nakit akışına dikkat ettiklerini söyledi. Dördüncü, İran ve Çin'e yapılan ihracatta endişeli bir dönem geçirdiklerine işaret ederek, öngörülebilirliğin çok az olduğu bir yıl olan 2019'un iyi bitmesini beklediklerini aktardı.

'DİKKATLİ VE TEMKİNLİ OPTİMİSTİZ'

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, 2019'un fırtına gibi geçtiğini, şirketler açısından "fedakar olma senesi" olduğunu söyledi. Özdemir, 2018-2019'da daha çok yurt dışı kaynaklı büyüdüklerini ve 2020'de de büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini aktardı. Özdemir, "2019, Türkiye'nin kendi dinamiklerini artırma, yeteneklerini keşfetme ve rekabetçiliğini artırma açısından çok önemli bir sene oldu ve bence bu 2020'de de devam edecek. Bizim yaklaşımımız; dikkatli ve temkinli bir şekilde optimistiz. Suriye'de olumlu gelişmeler olursa o zaman çok optimist olacağız. Bence şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük engel Suriye... Bu konu çözülürse hem yeniden yapılanması hem de oraya yapacağımız ticaretimiz açısından önemli olacak." ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ'

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, "2019 hepimiz için, önemli ve belirsizliklerle başlayan bir yıldı ama 2019'da iki rakamlı büyümeleri hedeflemiştik. İlk 9 aylık sonuçlara baktığımız zaman, bu rakamları yıl sonunda rahatlıkla yakalayacağız." dedi. Mehmet Tütüncü, 2019'un ikinci yarısından sonra, döviz, faiz ve enflasyonda görülen gelişmelere göre, 2020'nin 2019'a göre daha stabil geçeceğini öngördü.

'ABD'DE YATIRIM YAPACAĞIZ'

Kibar Holding CEO Haluk Kayabaşı, muhtelif sektörlerde üretim yapan geniş bir grup olduklarını belirterek, otomotiv hariç yıllardır ortalama yüzde 60 ihracat yüzde 40 iç piyasaya odaklı çalıştıklarını söyledi. Kayabaşı, "2019'da yüzde 82 ihracat hedefi verdik, bunu da eylül sonuna kadar tutturduk" dedi. Kayabaşı, yurt dışında da Assan Alüminyum'un ABD'deki şirketinin 3 yıldır büyük bir pazar payı elde ettiğini, orada bir yatırım yapıp pazarı orada besleme kararı aldıklarını, şu an yer baktıklarını, önümüzdeki yıl yatırıma başlayacaklarını bildirdi.

'iÇ PİYASA TOPARLANMAYA BAŞLADI'

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül de "Kötü günleri geride bıraktık, umutluyuz. İç piyasa toparlanmaya başladı. 2020'nin Haziran'ından sonra toparlanma daha da hızlanır, şu an burnunu yukarı dikti. Geçen sene bu zamanlarda kuvvetli bir sis vardı, nakit akışı en önemli olaydı." dedi. 2019'da kurlarda yanıldıklarını kaydeden Yüngül şöyle konuştu: "İç piyasada yüzde 10-15 düşeriz diye düşünüyorduk, özellikle Vestel'in ve tekstilin iç pazar satışlarında yüzde 25-30'lar düştü. İhracata saldırdık, bu açığı fazlasıyla kapattık. 2019'da ihracatta zorlaştı, 2019 her şeyiyle zor geçti. Şirket olarak mevcut hayatı devam ettirecek yatırımlar dışında fazla bir şey yapmadık, erteledik. Geçen seneye göre daha uzun mesafeleri görüp ona göre yatırımlarımızı planlamaya başladık."

'DİJİTALLEŞME GELENEKSEL İŞ SÜREÇLERİ TERKETMEYE ZORLUYOR'

Toplantının açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Dijitalleşme yeni ürün ve hizmetler, iş fikirleri ve üretim metotları ortaya çıkararak, işletmeleri geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. Bu kapsamda, İTÜ Vodafone Future Lab'daki iş ortaklarımızla güçlü bir yerel ekosistem geliştirdik. Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak" dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de, Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde 10 puanlık bir artışın, şirketlere ortalama olarak ilave yüzde 1'lik Faiz ve Vergi Öncesi Kar artışına denk geldiğine dikkat çekti.